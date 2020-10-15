Многомиллионное наследство Михаила Кокшенова таинственным образом исчезло

15.10.2020 | 15:38

Сразу после того, как умер Михаил Кокшенов, его бывшая жена Елена уверяла, что по поводу наследства вся его родня договорилась. Однако другая экс-супруга утверждает, что это не так. Более того, по ее словам, нет никакого наследства – оно пропало. А ведь оно было приличным.

За плечами Михаила Кокшенова три брака. Первой женой артиста стала стюардесса Нина Вокрош. Она была на 20 лет младше актера. Нина родила Михаилу дочь Алевтину. Брак распался спустя год (по другим данным, влюбленные так и не оформили отношений). Затем актер женился на художнице Алле Шавыриной. В этом браке появилась дочь Мария.

Потом Михаил Кокшенов женился на предпринимательнице по имени Елена. Эти отношения продлились 20 лет, детей у пары не было. В возрасте 72 лет актер неожиданно влюбился и ушел от жены к генеральному директору фирмы, которая производит нефтепромысловое оборудование, Наталье Лепехиной. У нее есть две взрослые дочери от прошлых отношений – Татьяна и Ольга.

Несколько лет назад Михаила Кокшенова сразил инсульт. Говорят, актер так и не смог до конца реабилитироваться после этого удара, и в июне этого года артист умер. После смерти Михаила Кокшенова его бывшая жена Елена утверждала, что за наследство борьбы не будет. Якобы актер все разделил между родными.

Но не тут-то было. Художница Алла Шавырина заявила, что по документам она вместе с дочкой Марией являются единственными наследницами роскошного имущества Михаила Кокшенова.

Шавырина утверждает, что актер был женат только раз, причем на ней. Что касается остальных женщин, то по словам художницы, их можно назвать "нареченными". Шавырина заявила, что они с Кокшеновым состояли в официальном браке практически до его смерти.

Вот только с наследством актера есть большая проблема. Дело в том, что его нет. Оно пропало. Алла Шавырина утверждает, что после смерти Михаила Кокшенова с его счетов исчезли все деньги. Более того, у артиста, коренного москвича, в столице не оказалось ни одной квартиры. "Все исчезло за последний год. А исчезнуть это могло, если у Лепехиной была генеральная доверенность... Судя по всему, нам придется разворошить это змеиное гнездо. Наследственное дело мы открыли, а дальше пусть адвокаты и судьи разбираются ", – высказала мнение Шавырина.