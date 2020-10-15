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Мишустин утвердил новый регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства

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С 2021 года в России изменится схема выдачи бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания. Вопрос рассматривался на совещании с вице-премьерами 12 октября.

Михаил Мишустин подписал указ о создании Федерального регистра граждан. В нем объединят федеральных и региональных льготников.

В тексте документа указано, что количество таких граждан будет уточнено. В базе будет храниться информация о диагнозе и категории заболеваний льготников, об обеспеченности лекарствами каждого из них.

Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Среди них – инвалиды, люди с хроническими и редкими заболеваниями, ветераны Великой Отечественной войны. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории.

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