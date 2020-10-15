Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на ежемесячные выплаты детям

15.10.2020 | 04:27

Около 9 миллиардов рублей будут дополнительно направлены в регионы для софинансирования выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром, а документ размещен на сайте Правительства России. Средства в регионы поступят из резервного фонда.

Ежемесячное пособие было установлено с 1 января 2020 года указом президента Владимира Путина. Согласно документу, выплата положена семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания.

Первый раз семьи получили деньги 1 июня 2020 года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это около 5 500 рублей в месяц в зависимости от региона проживания.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуги, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.