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Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на ежемесячные выплаты детям

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Около 9 миллиардов рублей будут дополнительно направлены в регионы для софинансирования выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром, а документ размещен на сайте Правительства России. Средства в регионы поступят из резервного фонда.

Ежемесячное пособие было установлено с 1 января 2020 года указом президента Владимира Путина. Согласно документу, выплата положена семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания.

Первый раз семьи получили деньги 1 июня 2020 года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это около 5 500 рублей в месяц в зависимости от региона проживания.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуги, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

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