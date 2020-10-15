Микроинфаркт и съемки топлесс: Ирина Муравьева рассказала о скандале на съемках

15.10.2020 | 05:52

Журналисту газеты «Молодой Ленинец» удалось взять интервью у звезды советского кино. Ирина Муравьева рассказала о своих съемках в кинематографе сразу после спектакля «На струнах дождя», который состоялся в Пензе на прошлой неделе.

- Правда ли, что, посмотрев фильм «Москва слезам не верит», вы разрыдались от того, какой самоуверенной и неприятной женщиной вышла ваша героиня?

- Я не фильм увидела, а маленький кусочек из него в процессе съемок. И пришла в ужас от того, какая я тут противная, наглая и отвратительная, хотя по сюжету и должна была быть такой.

С годами, конечно, чувство неприятия проходит, сейчас смотрю – и вроде бы Люда Свиридова не такой уж плохой персонаж, просто напористая, а по­-другому в Москве не удержаться. Это же не умненькая Катя Тихомирова со столичной родней.

- А какая сцена из этого фильма вам запомнилась особо?

- Это когда мы под душем должны были стирать белье и раздеться до пояса. Помню, кричала, что не буду этого делать, хотя Алентова и Рязанова уже разделись и ждали только меня.

Мне никогда до этого не было так страшно! В итоге я стирала, сжав руки у груди, а Меньшов кричал: «Опусти руки!» Но, видно, Бог все же есть – в отснятой пленке оказался брак, и эта сцена на экраны так и не вышла.

- В финале фильма «Карнавал» ваша героиня предстает выступающей перед полным залом знаменитой певицей. Многих зрителей интересует, это все еще мечта Нины Соломатиной была или она все же сумела воплотить ее в жизнь?

- Режиссер картины Татьяна Лиознова никогда про это не говорила, мы это даже не обсуждали. Но в любом случае зритель должен понять, что моя героиня - сильная девочка, с характером. И если она чего-­то захочет, то обязательно добьется. Мне кажется, она в своем маленьком Оханске не останется, вернется в Москву.

- Кстати, кто на самом деле исполняет песню «Позвони мне, позвони» в этом фильме?

- Многие до сих пор считают, что пою я, хотя в титрах это не обозначено. Тем более что вскоре вышла пластинка, где я исполняю эту песню. Но я никогда не скрывала, что в фильме за кадром пела Жанна Рождественская. У нее сильный профессиональный голос, а у меня - всего лишь актерское пение.

Когда картина вышла в прокат и тут же стала популярной, мне опять было неловко. Я готова была сквозь землю провалиться, когда в метро или в автобусе меня узнавали мужчины и с улыбкой начинали напевать: «Позвони мне, позвони!»

- А как вы получили роль в картине «Самая обаятельная и привлекательная»?

- Я категорически не хотела сниматься в этом фильме, мне не нравился сценарий, не нравилось место действия ­(конструкторское бюро), а больше всего не нравилась роль очередной дурнушки. Режиссер Геральд Бежанов караулил меня у театра, упрашивал моего мужа повлиять на мое решение, и только поэтому я сдалась.

- Съемки в таком звездном коллективе проходили как по маслу?

- Кино без трудностей не бывает. Например, неожиданно посреди съемочного процесса пропал Александр Абдулов. Режиссеру он сказал, что заболел, а на самом деле полетел гастролировать на Сахалин. На «Мосфильме» случился скандал, но режиссер решил не наказывать Абдулова, так как лучшего исполнителя роли Володи он и представить не мог.

А Татьяна Васильева, сыгравшая мою подругу Сусанну, довела режиссера до микроинфаркта. Она начала сниматься блондинкой, а потом неожиданно перекрасила волосы в рыжий цвет. Более того, она убеждала режиссера, что ничего не меняла, а оператор ей подыгрывал, говоря, что день назад актриса выглядела точно так же… Бежанов переживал так, что получил микроинфаркт и на месяц выбыл со съемочной площадки.

Несмотря на конфликт, возвращать светлые волосы Васильева отказалась категорически и поэтому половину фильма она ходит в головных уборах.

- Многие актеры, особенно в голодное время пандемии, стали сниматься в рекламе…

- Ни за какие деньги! Да я после этого не смогу выходить на сцену, не смогу смотреть людям в глаза. Лучше жить впроголодь, чем опуститься до такого!