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Успенская полностью избавилась от близких и знакомых

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Любовь Успенская дала новое интервью – первое в этом году. Популярная исполнительница рассказала о том, как изменилась ее жизнь с того момента, как она порвала все связи с единственной дочкой Татьяной Плаксиной.

В разговоре Любовь Успенская дала понять, что даже беседовать не хочет о дочери. "Отношения с дочерью и ее лично я не комментирую. По этому поводу у меня достаточно конкретная точка зрения. Она взрослый, свободный человек, который в силе самостоятельно принимать решения и поступать таким образом, которым она считает нужным. Если то, что она делает, делает ее счастливой, то я только рада. Если вас интересует что-то из жизни Татьяны, то вы вполне можете задать ей вопрос напрямую", – категорично заявила артистка.

Более того, она призналась, что в этом году полностью поменяла свое окружение. "За время карантина я смогла разглядеть вокруг себя токсичных людей и прекратила с ними общение. Вплоть до моей команды, которая со мной сейчас работает. Сменились все! Даже домработницы. И перемены эти однозначно к лучшему", – заключила Любовь Успенская.

Сейчас артистка много времени проводит со своей крестницей Миланой Тюльпановой и ее сыном от известного футболиста Александра Кержакова Темой. "С Миланой и ее семьей меня связывают теплые и близкие отношения. По возможности мы вместе проводим праздники, просто ходим в гости друг к другу. Я наслаждаюсь этим обществом – они прекрасные люди", – убеждена певица.

Любовь Успенская подчеркнула, что не делит друзей на близких и далеких. "Всегда отдаюсь каждой клеточкой человеку. До конца люблю, до конца верю. Все, кто меня окружает сейчас, кто вхож в мой дом, – это мои люди. Которые преданы мне и которым предана я", – отметила исполнительница.

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Источник — dni.ru
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