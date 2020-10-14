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С 1 января три новых закона изменят жизнь миллионов пенсионеров

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С 1 января 2021 года в силу вступят сразу три закона, которые затронут людей пенсионного возраста и социальные выплаты.

Первое изменение коснется рабочего стажа. Некоторые пенсионеры сталкиваются с ситуацией, когда им не учитывают стаж после 2002 года. Все дело в том, что сейчас пенсия по возрасту рассчитывается с учётом рабочего стажа до 2002 года, а после этой даты учитываются лишь страховые взносы, которые перечислялись работодателем.

По словам представителей Пенсионного фонда РФ, не все организации отправляли в фонд точные данные о перечисленных взносах, поэтому в некоторых случаях пенсия была рассчитана не корректно. Если подобное произошло, человек может обратиться в Пенсионный фонд для перерасчета.

С 1 января 2021 года на 6,3% увеличится страховая пенсия для неработающих пенсионеров. Ее средний размер по стране составит 17 432 рубля. Социальная же пенсия увеличится незначительно, всего на 2,6%, а вот неработающие пенсионеры пока останутся без прибавки.

Возрастет в новом году и прожиточный минимум для пенсионеров. Его рассчитают по-новому, беря за основу долю медианного дохода по стране. Он составит 10 000 рублей. Те пенсионеры, пенсия которых окажется меньше, будут получать социальную доплату из регионального бюджета.

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