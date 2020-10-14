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Путин поручил продлить выплаты до 15 000 рублей до конца года

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Владимир Путин поручил правительству РФ продлить программу туристического кешбэка. Возможностью вернуть деньги за путешествие уже воспользовались десятки тысяч россиян.

Согласно поручению президента РФ, до ноября правительство обязано уточнить правила субсидирования доступных турпоездок по России через компенсацию части стоимости оплаченной поездки.

Это необходимо сделать с учетом результатов реализации программы в 2020 году и в целях ее пролонгации, указано в документе, который подписал Путин.

Второй этап продаж туристических путевок стартует с 15 октября и продлится до 5 декабря. Кабинету министров поручено предусмотреть в рамках разработки нацпроекта в сфере туризма в том числе создание необходимой инфраструктуры для комфортного и безопасного пребывания туристов.

Программа туристического кешбэка стала доступна с 21 августа 2020 года. Она направлена на поддержку туристической отрасли в период пандемии коронавируса и дает возможность россиянам отдохнуть на местных курортах.

Кешбэк за приобретенный тур возвращается на карту платежной системы "МИР" в течение пяти дней, рассказал о механизме выплаты вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Все, что нужно сделать, – это просто зайти на портал мирпутешествий.рф. Дальше там можно выбрать тур или проживание в отеле... Остается только оплатить поездку картой национальной платежной системы «Мир» и участвовать в программе", - сообщил чиновник.

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