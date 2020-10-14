ОСАГО внезапно подешевело

14.10.2020 | 13:10

Радостные данные для водителей опубликовала пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Стоимость страхования уменьшилась в Приволжском федеральном округе. Самарская область стала лидером по снижению средней цены полиса среди регионов ПФО.

Цена ОСАГО для местных автолюбителей снизилась на 2,43%. На втором месте оказалась Республика Мордовия (1,62%), а на третьем - Ульяновская область (1,21%). Согласно данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средняя стоимость обязательной «автогражданки» снизилась в 8 регионах ПФО: Марий Эл (-0,28%), Удмуртия (-0,62%), Татарстан (-0,64%), Пермский край (-1,05%), Оренбургская область (-1,11%), Ульяновская область (-1,21%), Мордовия (-1,62%), Самарская область (-2,43%).

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что снижение стоимости ОСАГО произошло благодаря индивидуализации обязательной «автогражданки». После принятия поправок к закону об ОСАГО 24 августа и расширения тарифного коридора 5 сентября у страховщиков появилась возможность формировать тарифы для водителей индивидуально. Безаварийные водители теперь получают максимально лояльные условия при оформлении полисов обязательной «автогражданки», а лихачам приходится раскошелиться.

«Между страховыми компаниями повысилась конкуренции за безубыточных автовладельцев. Поэтому для добропорядочных автовладельцев ПФО стоимость ОСАГО снизилась. Конечно же, это отразилось на статистике, - отметил Дмитрий Журавлев. - Если же говорить о местной специфике, то автомобилисты данных регионов всегда отличались аккуратностью на дорогах. В той же Самаре и Казани водители тяготеют к дорогим автомобилям, ремонт которых - зачастую довольно большая финансовая проблема. Учитывая довольно плотное движение, местные водители стараются водить максимально аккуратно.»

Снижение средней премии ОСАГО отмечено в 34 российских регионах, а в целом по РФ размер премии в сентябре 2020 года (5 437 рублей) практически равен уровню сентября 2019 года (5 409 рублей). Эксперты высоко оценивают данный показатель, учитывая прогнозируемый рост средней выплаты по ОСАГО на 14% из-за повышения стоимости корзины запчастей на 23%.