«Очень боюсь»: ведущая «Давай поженимся» испугалась увольнения

14.10.2020 | 16:40

Говорят, что шоу "Давай поженимся" уже не так актуально, как десять лет назад. Рейтинг у программы все ниже и ниже. К тому же, теперь шоу тянут только две ведущие. Василиса Володина ушла на добровольную самоизоляцию и так и не вернулась. Роза Сябитова рассказала подробно, что происходит на проекте.

Ведущая Роза Сябитова стала очередной гостьей ютуб-шоу "Эмпатия Мануччи" с Вячеславом Манучаровым. В беседе с артистом она рассказала, как обстоят дела на работе, а также о трудных периодах в ее жизни.

Роза уже долгих 12 лет ведет вместе с коллегами шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Она призналась, что никогда не ушла бы с программы по собственному желанию. Более того, ведущая ужасно боится увольнения. Напомним, шоу выходит в эфир уже 12 лет. В последнее время все чаще стали говорить о его неликвидности. Якобы программа убыточная, и давно не приносит хороших рейтингов. Некоторые эксперты уверяют, что передача скатилась до шоу фриков, в котором ведущим приходится делать разные непристойные вещи ради просмотров.

"Я как любой человек, очень боюсь увольнения. У меня со времен Советского Союза, наверное, это осталось", – отметила звезда.

Ведущая призналась, что на работе действительно есть проблемы. Летом она и коллеги до последнего не были уверены, начнется ли новый сезон. При этом никто точно не говорил никакой информации, но все знали, что у канала проблемы, пишет РИА ФАН.

58-летняя Сябитова чувствует себя на шоу как в своей тарелке. Она благодарна работе за рост и возможность меняться. Стоит отметить, что с первого выпуска Роза действительно преобразилась. Она похудела, сделала пластическую операцию и сменила имидж.