«Не хуже Пугачевой»: соседи рассказали о молодом фаворите Федосеевой-Шукшиной

14.10.2020 | 14:07

Казалось бы, у воссоединившихся после долго разлуки Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной наладились отношения. Однако стало известно, что артистка проводит время с молодым мужчиной.

На днях стало известно, что Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось отсудить у Бари Алибасова однокомнатную квартиру в Новой Москве, которую сама же переписала на него. А тот, в свою очередь, оформил ее на молодого помощника, Сергея Моцаря.

Говорят, 82-летняя артистка отпраздновала это событие в кафе вместе с неким молодым мужчиной. При этом точно непонятно, отчего актриса буквально сияла от счастья: то ли от того, что победила в судебных разбирательствах, то ли от внимания кавалера. Она даже не возражала, когда молодой человек позволял себе целовать ей ручку.

Репортеры, прознавшие про эту встречу, немедленно связались с Лидией Федосеевой-Шукшиной, чтобы узнать подробности. Они захотели выяснить, какие отношения связывают артистку с молодым мужчиной, но та их отбрила. "Не ваше дело. Всего хорошего", – коротко сказала журналистам актриса.

А вот соседи оказались куда разговорчивее. Они сообщили, что не раз видели этого мужчину. Причем он приезжал к актрисе с сумками продуктов. "У нас все говорят, что Лида новый роман закрутила. И правильно делает. Пугачева Галкина нашла, а она чем хуже? Тем более что Бари мы уже давно здесь не видим. Похоже, он совсем забыл про свою жену", – сообщила соседка.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая предпочла ничего не говорить про отношения своей подопечной с неким молодым человеком. Она лишь отметила, что Лидию Федосееву-Шукшину можно поздравить с тем, что ей удалось вернуть себе квартиру.

Правда, она не расслабляется. "Если Бари Алибасов и Сергей Моцарь продолжат претендовать на собственность моей подопечной, нас ожидают апелляции и кассация", – сообщила Вербицкая.

Между тем сын Бари Алибасова Бари не исключил варианта, что вся история с квартирой – фикция. Дескать, супруги договорились устроить шумиху, на чем немало заработали. "Я рад, что они смогли убедить в этом всю страну. Денег они на этом заработали невероятно, даже мне перепало", – сообщил сын продюсера.

Он высказал мнение, что если отец подаст апелляцию, то, значит, разбирательства идут на самом деле, а если нет, то все было организовано для привлечения внимания.