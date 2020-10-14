Глава Роспотребнадзора рассказала об ограничениях для школ и экономики

14.10.2020 | 06:10

Ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка серьезно пугает россиян. Многие предполагают, что власти в ближайшее время готовы вновь ввести ряд серьезных ограничений для населения и бизнеса.

Первым шагом может стать закрытие школ и вузов с переводом школьников и студентов на дистанционное обучение. Боятся россияне и ограничений для некоторых секторов экономики.

В связи с этим глава Российского санитарного ведомства Анна Попова практически каждый день дает интервью и успокаивает население.

Во вторник, 13 октября, Попова сообщила журналистам ТАСС, что Роспотребнадзор не видит на данный момент необходимости в дополнительных ограничительных мерах для предприятий и отдельных секторов экономики.

"Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно несмотря на то, что мы видим цифры прироста. Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", - заявила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора считает, что защищены и дети, которые ежедневно посещают школы.

"С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе", - сообщила Попова.