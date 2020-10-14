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Что с Борисом: родинка на шее Моисеева заставила заговорить об онкологии

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В Сети упорно муссируются слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева. После инсульта и частичной парализации эпатажный артист никак не может оправиться. А теперь появилась информация, будто у певца подозревают онкологическое заболевание.

В настоящее время Борис Моисеев ведет крайне закрытый образ жизни: он не посещает светские мероприятия, не дает интервью, не снимается в различных шоу. О том, как живет певец, можно узнать лишь через его представителей, несмотря на их заверения в том, что Борис Моисеев чувствует себя хорошо, просто не желает, чтобы поклонники и прочая заинтересованная общественность видели его в ненадлежащем состоянии.

Однако журналист, участник различных телешоу Денис Сорокин убежден, что все не совсем так. Он объяснил: "Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают. Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: Боря угасает на глазах".

По его словам, хотя Бориса Моисеева и ведут врачи, очевидно, что ему не станет лучше. Медики могут лишь стабилизировать и поддерживать его состояние. Сам Сорокин вспомнил, что видел артиста после того, как того разбил инсульт. Они пересекались на различных светских мероприятиях.

Он обратил внимание на то, что на щеке у Бориса Моисеева появилась родинка, которая вызвала у него смутные подозрения. "Говорили, что это – онкология", – сообщил журналист. После, по его словам, Бориса Моисеева он уже не видел.

"Одно понятно: если бы Моисеев был в более-менее сносном состоянии, он бы продолжал появляться на людях. Потому как без внимания публики он, гениальный артист, жить никогда не мог", – заключил репортер.

Напомним, что Борис Моисеев частично парализован из-за двух инсультов: у него не функционируют рука и верхняя губа. Ходят слухи, что дорогостоящее лечение опустошило счета знаменитости. Якобы вокалист уже продал дачи в Латвии и Подмосковье.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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