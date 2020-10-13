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Стивен Кинг восхитился российской «Эпидемией»

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Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, прозванный «Королем ужасов», выразил свое восхищение российским сериалом «Эпидемия».

«Чертовски хороший российский сериал», – написал Кинг в своем Твиттере, добавив, что ему понравилось обилие заснеженных пейзажей и «чумных русских убийц».

Согласно информации издания «Коммерсантъ», стрим-сервис Netflix приобрел права на российский сериал «Эпидемия» за 1,5 млн долларов.

Такая цена - рекорд для отечественных проектов, проданных на Netflix. Ранее лучший результат принадлежал сериалу «Лучше чем люди», который стриминг-платформа приобрела за 1 млн долларов.

Как отмечает источник, продажа на Netflix покрыла около половины затрат на производство сериала, бюджет которого оценивается в районе 30 млн рублей. «Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса.

Напомним, что сериал «Эпидемия» был снят по книге Яны Вагнер «Вонгозеро» и вышел на экраны в 2019 году. Он повествует о группе людей, пытающихся спастись от быстро распространяющегося смертельного вируса, который лишает людей зрения и убивает их в течение считанных дней, передает телеканал «Царьград».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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