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Рай в шалаше не вышел: Викторию Лопыреву перестали замечать с мужем

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Ходят слухи, что в семейной жизни модели Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова серьезные проблемы. Якобы их лодка любви вот-вот разобьется о скалы больших финансовых проблем.

В Сети бурно обсуждают слухи о том, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов на грани развода. Поводом для таких разговоров стал тот факт, что больше месяца модель не публикует фотографии с мужем. А еще появился комментарий некого человека из окружения светловолосой красавицы. Якобы у Булатова совсем закончились деньги, он в долгах, и это обстоятельство буквально отрезвило Лопыреву.

Косвенно версию о том, что в семье модели и бизнесмена с финансами не все гладко, может говорить тот факт, что в настоящее время Виктория Лопырева находится не в элитных ОАЭ, а в бюджетной Турции. Вместе с моделью наслаждается морем, солнцем и песком ее сын Марк Леонель. А вот мужа Игоря Булатова красотка почему-то перестала показывать.

Много самых разных предположений на этот счет у ее подписчиков в социальной сети "Инстаграм". Но в основном, поклонники убеждены, что пропажа супруга из блога модели это знак того, что семейная жизнь находится в режиме турбулентности. И если одни фанаты желают Виктории скорее наладить отношения с Игорем, то другие зубоскалят.

Дело в том, что до встречи с Викторией Лопыревой Игорь Булатов был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна Тате. Женщина родила ему ребенка и была беременна вторым, когда тот оставил ее и ушел к эффектной блондинке. В семейном бизнесе Игорь Булатов занимал престижную должность, но лишился ее, когда вскрылся его роман с моделью. По некоторым данным, Тата и Виктория были не только знакомы, но даже якобы дружили.

Это вскрылось, когда в Сети появились совместные фотографии Лопыревой и Булатова, сделанные в Америке, куда модель отправилась рожать своего первенца. Спустя несколько месяцев после рождения ребенка влюбленные оформили отношения.

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Источник — dni.ru
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