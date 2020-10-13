Нет детей - плати: последняя попытка преодолеть демографический кризис

13.10.2020 | 07:13

Представители общественной организации «Союз матерей» выступили с инициативой ввести в России налог на отсутствие детей. Об этом рассказала глава правления «Союза» Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, предполагается, что налог должны будут платить представители обоих полов репродуктивного возраста, сознательно отказывающиеся от решения рожать детей.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», - пояснила собеседница радиостанции «Говорит Москва».

Согласно идее организации, размер налога составит 500 рублей ежемесячно. От него будут освобождены лишь те, кто не может иметь ребенка по состоянию здоровья.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. (...) Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», - убеждена Буцкая.

Ранее о введении такого налога задумались в Башкирии. Председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев напомнил, что в Советском Союзе налог на бездетность существовал, и сейчас вопрос его возвращения актуален, поскольку проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран.