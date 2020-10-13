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Нет детей - плати: последняя попытка преодолеть демографический кризис

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Представители общественной организации «Союз матерей» выступили с инициативой ввести в России налог на отсутствие детей. Об этом рассказала глава правления «Союза» Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, предполагается, что налог должны будут платить представители обоих полов репродуктивного возраста, сознательно отказывающиеся от решения рожать детей.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», - пояснила собеседница радиостанции «Говорит Москва».

Согласно идее организации, размер налога составит 500 рублей ежемесячно. От него будут освобождены лишь те, кто не может иметь ребенка по состоянию здоровья.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. (...) Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», - убеждена Буцкая.

Ранее о введении такого налога задумались в Башкирии. Председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев напомнил, что в Советском Союзе налог на бездетность существовал, и сейчас вопрос его возвращения актуален, поскольку проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран.

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Гость||

Вы этим налогом отобьете все желание иметь детей. Не налог надо вводить,а зарплаты в три и более раза повышать, при этом что ЖКХ и продукты не повышались. От плохого достатка люди не заводят детей. Зачем плодится, если не в состоянии обеспечить. Лучше платите налог, что вы в правительстве сидите или в общественной организации. Сама то глава правления «Союза» отрожала, давай других обдирать последнюю копейку.

Гость||

На воздух, на жизнь, на всё вводите сразу налог. У нас народ смекалистый. Фашизм победили, ну а этих и побеждать не надо. Они уже побеждённые.

Гость||

Нужны более радикальные меры. Нужно Заставлять совокупляться без контрацептивов или делать ЭКО всем женщинам детородного возраста. Делать это нужно под контролем специалистов для гарантированного результата.

Гость||

эти деньги пойдут тем кто бездумно плодится и которые никогда не работали? конечно давайте сбросимся. Мало им пособий платят.

Имя: Гость
Комментарий:

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