Фото Заворотнюк и Чернышева порадовало поклонников

13.10.2020 | 08:57

Уже больше года Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. За артистку молятся многочисленные поклонники. На сей раз в Сети появилось изображение, которое заставило фанатов поздравлять звезду сериала "Моя прекрасная няня" и ее супруга.

На страничке, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк, появилась фотография, на которой запечатлены актриса и ее муж, прославленный фигурист Петр Чернышев. Супруги спускаются по лестнице храма, совершенно счастливые, улыбающиеся, осыпаемые лепестками белых роз. Это был знаменательный день – день венчания Анастасии и Петра.

С тех пор прошло 12 лет. Но и сейчас супруги демонстрируют пример верности, любви и гармоничных отношений. "С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!" – гласит подпись к обнародованной фотографии.

Многочисленные поклонники немедленно присоединились к поздравлениям. Фанаты высказали добрые пожелания, осыпали влюбленных комплиментами, выразили пожелание на скорейшее выздоровление актрисы, отметили мужество и силу ее супруга, который в это нелегкое время неотлучно находится с ней.

О том, что у Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга, стали говорить летом прошлого года. Тогда общественность обратила внимание, что актриса пропала со всех радаров: прекратила играть в театре, сниматься, давать интервью. Стали поговаривать, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится за границей.