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61-летняя Гузеева «скинула 10 лет»

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Лариса Гузеева активно ведет свой "Инстаграм" и часто общается с фанатами. Правда, часто ее упрекают за неестественные фото. Но актриса не унывает. Она продолжает показывать себя и свою дочь.

Лариса Гузеева ежедневно становится объектом обсуждения для ее подписчиков. Ее критикуют за излишнее редактирование фотографий, хвалят за харизму и талант. Ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале привыкли к такому вниманию и не обращает внимания на советчиков.

Актриса выложила в своем микроблоге в "Инстаграм" свежее фото, на котором предстала помолодевшей и отдохнувшей. При этом каждый день Лариса Гузеева показывает в "Сторис" кипящую работу. Удивительно, как она умудряется так хорошо выглядеть.

Примечательно, что в данный момент комментарии на ее странице запрещены. Видимо, звезда устала от постоянного внимания. Стоит отметить, что еще утром в понедельник 12 октября комментировать фото было можно. Возможно, ей просто не понравились некоторые замечания подписчиков. Однако ряд СМИ успел запечатлеть то, как нахваливали актрису.

"Ни грамма, ни щепотки фильтров!"; "Молодка!"; "Словно 10 лет скинули!" – приводит комментарии 7Days.ru.

61-летняя Лариса Гузеева счастлива в браке. Она вышла замуж в третий раз в 1999 году. Ее избранником стал владелец нескольких ресторанов Игорь Бухаров.

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Источник — dni.ru
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