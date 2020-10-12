Скончавшийся от коронавируса пенсионер «воскрес»

Курьезный случай произошел в Кузбассе. Семья похоронила родственника, которого объявили скончавшимся от коронавируса, а через две недели мужчина оказался жив.
Внучка пенсионера рассказала, что пожилой мужчина находился в интернате для инвалидов. Его госпитализировали с коронавирусом. Позже близким сообщили, что мужчина умер.
Согласно правилам, тело зараженного COVID-19 хоронили в закрытом гробу, поэтому у родственников не было возможности опознать близкого.
Спустя пару недель из дома-интернета пришло сообщение, что дедушка жив. Оказалось, что похоронили другого мужчину.
Приехавшие в учреждение родные в этом убедились. Кого на самом деле похоронили в закрытом гробу, неизвестно. В ситуации разбирается местное Министерство здравоохранения.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Что за дом-интернет такой? Кто-нибудь знает? Дедуле - крепкого здоровья!