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Скончавшийся от коронавируса пенсионер «воскрес»

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Курьезный случай произошел в Кузбассе. Семья похоронила родственника, которого объявили скончавшимся от коронавируса, а через две недели мужчина оказался жив.

Внучка пенсионера рассказала, что пожилой мужчина находился в интернате для инвалидов. Его госпитализировали с коронавирусом. Позже близким сообщили, что мужчина умер.

Согласно правилам, тело зараженного COVID-19 хоронили в закрытом гробу, поэтому у родственников не было возможности опознать близкого.

Спустя пару недель из дома-интернета пришло сообщение, что дедушка жив. Оказалось, что похоронили другого мужчину.

Приехавшие в учреждение родные в этом убедились. Кого на самом деле похоронили в закрытом гробу, неизвестно. В ситуации разбирается местное Министерство здравоохранения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

из дома-интернета
Что за дом-интернет такой? Кто-нибудь знает? Дедуле - крепкого здоровья!

Имя: Гость
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