Скончавшийся от коронавируса пенсионер «воскрес»

12.10.2020 | 13:53

Курьезный случай произошел в Кузбассе. Семья похоронила родственника, которого объявили скончавшимся от коронавируса, а через две недели мужчина оказался жив.

Внучка пенсионера рассказала, что пожилой мужчина находился в интернате для инвалидов. Его госпитализировали с коронавирусом. Позже близким сообщили, что мужчина умер.

Согласно правилам, тело зараженного COVID-19 хоронили в закрытом гробу, поэтому у родственников не было возможности опознать близкого.

Спустя пару недель из дома-интернета пришло сообщение, что дедушка жив. Оказалось, что похоронили другого мужчину.

Приехавшие в учреждение родные в этом убедились. Кого на самом деле похоронили в закрытом гробу, неизвестно. В ситуации разбирается местное Министерство здравоохранения.