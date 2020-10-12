Россиянам напомнили об оформлении выплат от государства в период ограничений

12.10.2020 | 04:45

Введение ограничений не оставит россиян без средств к существованию. Правительством разработана мера поддержки работающих пенсионеров.

Впервые выплаты были произведены еще весной, когда всю страну накрыла первая волна коронавирусной инфекции. Людям старше 65 лет было запрещено покидать дома и ходить на работу.

Работающие пенсионеры могли не досчитаться приличной суммы денег, ведь работодателей не особо волновало, что сотрудник не выходит на производство. Поэтому законодательно была введена новая мера, которая позволила работающим пенсионерам отправиться на больничный и получать деньги от государства.

Режим повышенной готовности действовал в некоторых регионах на протяжении всего лета, а где-то людям старше 65 лет разрешили вернуться к обычной жизни. Сейчас в стране резко увеличилось число инфицированных коронавирусом, поэтому ограничительные меры снова были возвращены.

Всем работающим пенсионерам следует оформить электронный больничный и ждать первой выплаты из средств Фонда социального страхования (ФСС) в течение 7 дней после оформления документа.

«Находящимся на больничном по карантину необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках», - рассказали в ФСС.

Специалисты уточнили, что для получения денег лица старше 65 лет не должны работать удаленно и находиться на больничном по состоянию здоровья. Пособие рассчитывается в 100%-ном размере заработной платы за последние два года, при условии, что человек работал последние восемь лет. Максимальная сумма выплат - около 70 000 тысяч в месяц.