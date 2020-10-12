Отвечает на письма поклонников: чем еще занимается Ефремов в СИЗО

12.10.2020 | 13:36

Дни в следственном изоляторе Михаил Ефремов проводит насыщенно. Он находит себе занятия в ожидании рассмотрения апелляций.

Ефремов находится в СИЗО №5 "Водник" уже месяц. Актер отвечает на письма родных и поклонников, читает и строит планы на дальнейшую жизнь. С недавних пор у Михаила появился еще один досуг – настольный теннис. Родственники передали артисту ракетки, рассказал правозащитник Илья Мельников.

Стол для пинг-понга установлен в спортзале. Там также находятся тренажеры, но из-за проблем со здоровьем актер вряд ли будет заниматься силовыми упражнениями. Посещать спортзал Ефремов может только с сокамерниками в определенные часы, пишет "360".

Что касается апелляций, то их подано семь. Мельников назвал этот случай беспрецедентным, поскольку впервые сталкивается с таким количеством жалоб на приговор. Апелляции оформили три адвоката и сам Ефремов. Очевидно, что эта история будет долго продолжаться.

Стоит отметить, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова передумали взыскивать с актера по одному рублю и теперь желают компенсацию в три миллиона. Сестра Ефремова возмущена поступком родных умершего курьера. Она считает, что ее брат больше ничего не должен родным умершего курьера.