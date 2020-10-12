Нетрезвую внучку Гурченко обвинили в пиаре за чужой счет

12.10.2020 | 06:45

Недавно в одном из столичных клубов произошла драка между внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой и моделью Ларой Фрост. Последняя рассказала о своем видении ситуации.

В беседе с "Дни.ру" внучка Гурченко рассказывала, что в клуб ее пригласил знакомый, с которым общается с детства. Там она поцеловала в щеку диджея Дона Греко, тот приобнял девушку. Лара Фрост заметила это и из-за ревности напала. У Елены была вывихнута челюсть.

У модели своя версия произошедшего. По ее словам, нетрезвая Королева садилась на колени к парню. Фрост пыталась оттащить девушку. Как развивались события потом, модель не уточнила. Она лишь отметила, что не избивала Елену.

Лара считает, что внучка Гурченко часто выпивает, а, общаясь с журналистами и рассказывая про вывих, лишь привлекает к себе внимание. Модель убеждена: с такими травмами интервью не дают.

"Да она просто пиарится за мой счет. После инцидента она еще несколько дней давала интервью прессе, а потом резко опубликовала в интернете фото с перебинтованным лицом", – сказала Фрост "Собеседнику".

Девушка не стала скрывать, что находится в близких отношениях с Доном Греко. Правда, после инцидента в клубе молодой человек начал отдаляться от возлюбленной. Пара наслаждалась конфетно-букетным периодом, а теперь парень не находит время на общение и встречи с Ларой.