Малоимущим хотят дать субсидии на жилье

12.10.2020 | 11:51

В России хотят ввести несколько новых понятий, которые будут касаться определенной группы населения при аренде жилья. В Совет Федерации направили законопроект о льготах.

Авторами законопроекта стали члены Общественной палаты России (ОП) по ЖКХ, строительству и дорогам. В документе идет речь о субсидиях на аренду жилья для малоимущих. Ознакомиться с идеей предстоит заместителю председателя Совфеда Галине Кареловой.

В случае одобрения проекта, законом будет предусмотрена часть средств, которую семья может выделить из своего бюджета на аренду жилья. Если эта трата больше предельно допустимой доли, то положена субсидия.

Глава вышеупомянутой комиссии ОП РФ Светлана Разворотнева сообщила, что на реализацию этой программы планируется выделять 400 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней каждый год.

Также она рассказала, что авторы идеи предлагают установить социальный жилищный фонд. Согласно этому понятию, арендовать квартиры могут все граждане, находящиеся на учете, по установленной регионом средней цене.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить некоторые льготы на 2021 год. Причиной этому стала пандемия коронавируса.