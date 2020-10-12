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Какие товары подорожают в ближайшее время

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Стоимость некоторых товаров заметно изменится на фоне пандемии коронавируса. Экономист Сергей Селянин сделал прогноз.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем ожидается рост цен на зерновые. В некоторых странах стоимость пшеницы стала больше на 25-30%. Учитывая, что Россия – один из крупнейших экспортеров зерновых, изменения за рубежом почувствуют отечественные рынки.

В этом году очень востребованными товарами стали медицинские маски и антисептические средства. Они тоже могут подорожать, считает Селянин. Однако дефицита не будет, потому что компании смогли произвести большое количество средств защиты и обеззараживания.

Что касается лекарственных препаратов, то их стоимость изменится несущественно, пишет URA.RU. Экономист напомнил, что цены на аптечные товары регулирует государство.

Напомним, ранее россиян уже предупреждали о подорожании продуктов в осенний период. По словам других экспертов, заметно изменится стоимость российского картофеля из-за целого ряда проблем у фермеров. Придержать цены может импортный ассортимент (картофель из Египта и Белоруссии), но лишь на некоторое время.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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