Сетевое издание|18+|Понедельник|12 окт 2020|09:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Как накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Печать

Глава Росбанка Илья Поляков в интервью РИА Новости перечислил способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Банкир отметил, что одно из главных препятствий для получения ипотеки — отсутствие первоначального взноса. Он посоветовал откладывать деньги на банковский депозит с капитализацией процентов так, будто кредит вам уже дали — около 30 тысяч рублей в месяц. Однако у такого способа есть минус — за это время жилье может подорожать.

Поляков также назвал несколько способов для формирования первого ипотечного взноса. В частности, за счет программ материнского семейного капитала или в рамках региональных пилотных проектов за счет жилищных сбережений. Банкир обратил внимание на то, что банки разрабатывают собственные программы, стимулирующие накопление первоначального взноса. Кроме того, можно получить кредит под залог уже имеющейся недвижимости.

При этом глава банка подчеркнул, что различные способы накопления сопровождаются разного рода рисками. Например, когда первичный энтузиазм может пропасть, а отложенная сумма уже будет достаточно большой, может возникнуть желание потратить ее на что-то другое. Поляков посоветовал на этот случай создать резерв для непредвиденных расходов и стараться не превышать его пределы.

Помимо этого, банкир указал, что не следует заниматься финансовыми инвестициями, если вы не профессиональный инвестор или брокер, поэтому не стоит пытаться накопить на первоначальный взнос таким способом.

Ранее глава пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских раскрыл способ сэкономить на ипотеке. По его словам, из-за разницы между процентом по ипотеке и ставкой рефинансирования возможность сэкономить есть у тех, кто приобрел жилье до появления льготной ипотеки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

У О. Бендера надо спросить

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте