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Дмитрий Нагиев работает ради еды

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Актер Дмитрий Нагиев признался, что не любит сниматься в кино. Он заявил, что это адский труд, и он мечтает бросить работу и стать свободным.

Дмитрий Нагиев относится к своей работе как к способу зарабатывания денег. Никакого удовольствия актерская карьера не приносит. Как ни странно, блестящая актерская карьера для него дается очень трудно. Он признался, что много раз думал о том, чтобы бросить этот род деятельности.

"Я, как на плаху, иду на работу. Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею. Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать", – приводит "Вокруг ТВ" слова актера.

Нагиев участвовал более чем в 100 проектах, снимался в фильмах "Елки", "Непрощенный", сериалах "Кухня", "Физрук", "СеняФедя". Он был ведущим программ "Голос", "Большие гонки", "Победитель". Также известно, что актер совмещает свою работу с благотворительностью, помогает детям из неблагополучных семей.

Актер также признался, что завидует бизнесменам, которые могут хоть иногда быть свободными. Несмотря ни на какие жалобы, популярность Нагиева не снижается, его зовут сниматься во все новые и новые проекты. Недавно он запустил собственное ютуб-шоу "Везде Нагиев". Задумка автора программы такова, что он перевоплощается в своего гостя.

Стоит отметить, что в Сети часто появляется информация о том, что Дмитрий Нагиев собирается покинуть шоу "Голос". Год назад он грозился уволиться.

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Источник — dni.ru
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