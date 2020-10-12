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Через МФЦ можно оформить выплату в 14 000 рублей на ребенка

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Заявление на получение денег могут подать некоторые семьи с детьми. Для получения ежемесячной выплаты должно быть выполнено несколько условий.

Во-первых, рассчитывать на материальную помощь могут лишь те семьи, в которых на свет появился третий или последующий ребенок.

Кроме того, среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ за II квартал года.

Важно также, чтобы все члены семьи имели российское гражданство. При соблюдении ранее перечисленных условий, на ребенка не достигшего трехлетнего возраста будет выплачивать чуть более 14 тысяч рублей ежемесячно.

«Как и любую выплату, зависящую от уровня дохода семьи, пособие следует переоформлять ежегодно. Если заявление на оформление выплаты поступило в первые шесть месяцев после рождения малыша, то она будет рассчитана со дня рождения. Если позже, то назначение пройдет с момента подачи заявления», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты.

Впервые оформить выплату можно через МФЦ или воспользовавшись сервисом Госуслуги.

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