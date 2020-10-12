Брежнева поставила ультиматум Меладзе из-за Гагариной

12.10.2020 | 13:02

Бывший охранник Веры Брежневой дал откровенное интервью. Он рассказал о непростом характере артистки и о том, как она "выдавила" конкурентку.

Мужчина разоткровенничался в одном из украинских YouTube-каналов. Для начала он сообщил, что Вера Брежнева (настоящее имя Вера Галушка, однако после развода оставила фамилию мужа – Киперман) изначально хотела стать артисткой. С этой целью эффектная блондинка посещала различные мероприятия, чтобы ее заметили, чтобы найти работу.

Ей улыбнулась удача во время кастинга в девичью группу "ВИА Гра". После первых же гастролей Вера Брежнева проснулась знаменитой. "Верин характер я "вкурил" сразу… Ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса", – сделал вывод бывший сотрудник коллектива Веры Брежневой.

А дальше артистка обратила внимание на композитора, продюсера Константина Меладзе, который плотно сотрудничал с "ВИА Грой". Именно благодаря ему и были созданы главные хиты группы. Несколько лет назад Брежнева и Меладзе оформили отношения в Италии.

По словам бывшего охранника, Вера была музой Константина ровно до того момента, пока на горизонте не появилась Полина Гагарина. Результатом их творческого тандема стали такие песни, которые получили популярность и широкое распространение. А сама Полина стала суперзвездой.

У меня тогда было такое впечатление, что появилась новая Хьюстон, потому что Гагарина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые Костя для нее писал, возвысили ее до небес", – вспомнил экс-сотрудник Брежневой.

Такое положение дел категорически не понравилось Вере Брежневой. "Я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был расстаться с Гагариной", – сообщил бывший охранник певицы.

Кстати, ранее в интервью сама Полина Гагарина признавала, что рассталась с Константином Меладзе не по своей воле. Тем не менее, артистка поблагодарила его за те песни, которые принесли ей известность. "Я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на этом – все", – заключила певица.