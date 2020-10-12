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60 лет обмана: стучащий по трибуне башмаком Хрущев оказался фейком

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Яркая история о том, что 12 октября 1960 года во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв стал стучать ботинком по столу, оказалась выдумкой.

Распространившаяся по сети фотография, на которой запечатлен Никита Сергеевич за трибуной с башмаком в руке, стала результатом работы специалиста по фотомонтажу. Это в интервью подтвердил сын Хрущева - Сергей.

По его словам, ботинок слетел с Хрущева в толпе, а затем его принесла ему охрана. Никита Сергеевич положил башмак рядом с собой. А уже на следующий день в газете The New York Times вышла статья под заголовком «Хрущев стучит своим ботинком по столу». В ней была опубликована фотография, на которой изображены Хрущев и Громыко, причём перед Никитой Сергеевичем на столе стоит ботинок.

Очевидцы событий рассказывали, что Хрущев в тот момент не выходил к трибуне, а сидел за столом вместе с советской делегацией. Он выражал свой протест ударами кулаками по твердой поверхности.

Фотограф журнала Life Джон Лонгард, присутствовавший на заседании, подтверждает эти данные. Хрущев «точно не стучал по столу туфлей», хотя и «безусловно, собирался это сделать». По его рассказу, Никта Сергеевич снял туфлю, положил её на стол и показал свободной рукой, что собирается стукнуть ей по столу. Все журналисты в зале направили камеры на Хрущева в ожидании его дальнейших действий, но он лишь надел туфлю на ногу и ушёл.

Эту же историю в интервью рассказал и журналист газеты The New York Times Джеймс Ферон.

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