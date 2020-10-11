Творчество Ирины Аллегровой назвали «бодягой»

11.10.2020 | 16:05

Сергей Соседов вновь прошелся по творчеству Ирины Аллегровой. Музыкальный критик разочарован новой песней артистки.

В последнее время Аллегрова не появляется на светских мероприятиях и не выступает. Артистка боится заразиться коронавирусом. Несмотря на это, на днях она появилась на съемках клипа на песню "Осень", в записи которой также принял участие Игорь Крутой.

Эта композиция ужа наделала шума в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили певицу и композитора в воровстве, ведь "Осень" с таким же текстом несколько десятилетий исполняла Маша Распутина. Соседов заступился за Крутого. Мол, Игорь Яковлевич ничего не крал, а лишь придумал новую мелодию. Такое случается редко, но допустимо.

Композитор положил музыку на стихи Леонида Дербенева, но стало только хуже, считает Соседов. Музыкальный критик назвал композицию банальной, неинтересной и скучной. Он перебрал несколько эпитетов касательно песни Аллегровой и Крутого: "бодяга", "босанова для бедных", "мертворожденный ребенок".

Сергею нравилось, как исполняла "Осень" Распутина. Правда, артистка редко выступала с этой композицией. Критик предполагает, что именно поэтому песня не стала хитом.

Ранее Соседов высказывался насчет внешности Аллегровой. По мнению критика, несколько десятилетий назад артистка выглядела хорошо. Сейчас же она выглядит как гусыня.