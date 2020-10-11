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«Серьезные проблемы»: Гулькина охарактеризовала происходящее с Овсиенко

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В одном из интервью Наталия Гулькина рассказала одну из главных тайн своей давней знакомой Татьяны Овсиенко. Выяснилось, что женщина пострадала не только от возлюбленного, но и от давления многочисленной аудитории.

Ни для кого не секрет, что Татьяна Овсиенко уже давным-давно находится в сложной ситуации. Поговаривают, что супруг звезды поднимает на нее руку и настолько сильно доводит солистку, что та уже не может прожить без бокала спиртного напитка.

Однако бывшая коллега Татьяны уверена, большинство даже не знало всех подробностей из жизни участницы группы "Мираж". По словам Наталии Гулькиной, певица никогда не давала повода думать, что у нее были проблемы с алкоголем.

Овсиенко всегда была в сознании и не позволяла себе выходить на сцену в нетрезвом состоянии.

"У Татьяны есть серьезные проблемы с желудком, с желудочно-кишечным трактом – ей не все подряд можно кушать, не говоря уж о спиртном", – поделилась воспоминаниями певица.

Гулькина добавила, что лично не знала мужа звезды группы "Мираж", однако слышала о некоторых неприятных моментах в телевизионных программах. Исполнительница заверила, что Татьяна Овсиенко всегда ждала встречи с мужем и тяжело переживала разлуку на гастролях.

Последняя встреча певиц произошла в Краснодаре. Тогда девушки дружелюбно поприветствовали друг друга, после чего по очереди вышли на сцену перед зрителями.

Наталия Гулькина в очередной раз подтвердила, что ее коллега была абсолютно трезвая. Ни о каком алкогольном опьянении и принятии спиртных напитков речи не шло. Артистка подытожила, что за все годы совместной работы она ни разу не видела Татьяну со стаканом в руках.

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Источник — dni.ru
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