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На выплаты для семей с детьми правительством выделено еще 9 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить около 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.

Предварительные расчеты экспертов оказались не совсем точными, поэтому возникла необходимость в дополнительном финансировании программы поддержки семей возникла в связи с ростом количества детей, чьи родители имеют на нее право. А это более 3,8 миллиона человек, сообщает «Российская газета».

Ежемесячное пособие для семей с детьми от 3 до 7 лет было введено с 1 июня 2020 года по распоряжению президента.

На деньги могут рассчитывать семьи с детьми с низкими доходами - меньше прожиточного минимума в расчете на одного ее члена. Размер выплаты отличается в зависимости от субъекта проживания семьи, но составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка, или около 5,5 тысяч рублей.

Напомним, в начале осени в ряде областей сложилась ситуация, когда в региональных бюджетах закончились средства. В конце сентября и начале октября люди оказались без положенного пособия. Местные власти лишь разводили руками - федеральные средства попросту не успели дойти.

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Источник — rg.ru
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