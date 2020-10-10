В ПФР рассказали о выплатах семьям с детьми до 16 лет

10.10.2020 | 04:09

В отделении Пенсионного фонда России рассказали о сложной работе, которую сотрудникам пришлось выполнить в тесном взаимодействии с другими ведомствами и структурами по поручению президента РФ.

Весной 2020 года Владимир Путин распорядился оказать материальную поддержку гражданам, которые имеют детей, на фоне непростой ситуации и распространения коронавирусной инфекции, введенных ограничений.

«Детям до 3 лет - по пять тысяч (апрель, май, июнь), 1 июня выплатили по 10 тысяч разово семьям с детьми от 3 до 16 лет. С 1 июля выплатили всем, кто родился и достиг возраста 16 лет, разово 10 тысяч рублей», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Только для Пензенской области из федерального бюджета было выделено 4 миллиарда 436 миллионов рублей. Средства были направлены на поддержку семей с детьми с апреля по июль 2020 года. Выплаты производились по линии пенсионного фонда. Оформить их можно было до 30 сентября включительно.

В мае, после того как было объявлено о введении единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, возникли технические сложности с подачей заявлений. Портал госуслуг не выдержал нагрузки, и произошел сбой в работе электронного ресурса.

Однако довольно быстро - в течение нескольких дней - все неполадки были устранены. Для подачи заявлений был создан отдельный ресурс и все желающие смогли без проблем оформить выплаты.

В августе многие граждане ждали продолжения выплат, но решение о продлении поддержки семей с детьми так и не было принято.