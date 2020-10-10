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Семьям с детьми пообещали 9 200 рублей до 26 октября

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Российские регионы начали получать деньги для выплаты пособий. Средства выделены сразу за два месяца.

Деньги положены семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. В начале осени в ряде субъектов РФ сложилась ситуация, когда в региональных бюджетах закончились средства.

В конце сентября и начале октября люди оказались без положенного пособия. Местные власти лишь разводили руками - федеральные средства попросту не успели дойти.

На минувшей неделе в ситуацию пришлось вмешаться премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он распорядился о выделении дополнительных десяти миллиардов рублей на детские пособия.

«Важная тема - помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты. Сегодня правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти девять миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», - заявил Мишустин.

В регионах заявляют, что перечисление средств начнется в ближайшие дни. В Воронежской области размер ежемесячного пособия составляет 4 595 рублей, а за два месяца 9 190 рублей на ребенка. Выплата должна состояться до 26-го числа.

«Заявка на сентябрь и октябрь сформирована в полном объеме. В настоящее время правительством готовится распоряжение о перечислении средств регионам. После подписания документа будет уточнена сумма, представленная Воронежской области. После поступления денежных средств в регион они сразу будут перечислены на счета получателей, - уточнили в департаменте соцзащиты региона.

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