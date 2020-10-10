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Новые рекомендации: теперь скорой помощи можно и не дождаться

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов выпустил приказ. Документ адресован главным врачам станций скорой помощи региона.

В тексте указа подробно расписано, к кому теперь должна приезжать бригада экстренной помощи. Документ содержит список причин, по которым диспетчер должен перенаправить «несрочные» вызовы пациентов в поликлиники и службы неотложной помощи по месту жительства пациента.

Документ оказался в сети и вызвал активное обсуждение общественности.

Среди причин, вызовы по которым не будет обслуживать скорая помощь, названы: отравления, тахикардия, боли в животе, рвота, обморок, послеобморочное состояние, случаи, когда человек говорит, что «ему плохо», «его трясет».

Кроме того, в учреждения здравоохранения по месту жительства пациента и «неотложки» будут направлять сообщения о контактах с больными коронавирусом, болях в груди, подозрениях на заражение COVID-19.

Не поедет скорая и к тем, кто жалуется на бронхит или говорит, что он задыхается из-за пневмонии или по неизвестной причине.

Пресс-служба министерства здравоохранения заявила, что подобный документ - попытка снизить нагрузку на бригады скорой помощи. «Стоит напомнить, что скорая помощь — это экстренная служба, оказывающая помощь, когда существует угроза жизни человека. Боли в животе или отравления к ним не относятся. Вызовы фиксирует диспетчер, в порядке экстренности и очередности выезжает бригада. Перегружать скорую бесконечными звонками не нужно. Задумайтесь, что где-то в этот момент врачей может не дождаться пострадавший в аварии», - сообщили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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