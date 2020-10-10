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Названа категория лиц, кому следует обратиться в ПФР за доплатой к пенсии

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Не все надбавки приходят к пенсионерам автоматически, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. По словам сотрудников Пенсионного фонда России, для назначения дополнительных выплат в некоторых случаях людям необходимо написать заявление.

В ПФР привели в пример доплаты к пенсии за сельский стаж. С 2019 года пенсионерам, кто большую часть жизни отработал на селе, полагается доплата в размере около 1 400 рублей.

Пожилые люди, кто получил право на надбавку до 1 января 2019 года, получают средства автоматически на карту. А вот всем остальным в обязательном порядке следует обратиться в ПФР. В ведомстве необходимо подать заявление о начислении доплаты.

Это касается людей, которые недавно выработали сельский стаж и уволились с работы, а также те, кто переехал из города в сельскую местность.

«Если гражданин, например, дорабатывал необходимый стаж в сельском хозяйстве, то после увольнения автоматического (беззаявительного) повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии не будет. Такому пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ, где находится его выплатное дело, с заявлением о перерасчете и подтверждающими документами. В этом случае перерасчет ему будет произведен со следующего месяца после подачи заявления. Такой порядок действует и в отношении тех «сельских» пенсионеров, кто вернулся из города на жительство в село», - пояснили в ПФР.

Надбавка за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к пенсии. Она выдается неработающим пенсионерам по старости или инвалидности, проживающим в сельской местности и имеющих стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет по предусмотренному списку профессий, заметили в ПФР.

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Источник — primpress.ru
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