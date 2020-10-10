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«Надоело спасать»: Борисова отказывается верить в происходящее с Овсиенко

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Дана Борисова высказалась о ситуации с певицей. Она не верит в то, что Татьяна Овсиенко пристрастилась к бутылке и опускается.

Телеведущая прокомментировала информацию о том, что артистка якобы испытывает большие проблемы в отношениях со своим недавно вышедшим из тюрьмы сожителем Александром Меркуловым. Дана Борисова отметила, что это не подтвержденные данные.

"Существует вброс, что она пьяная ходит по участку своего дома, и что Татьянин сожитель ее спаивает в злых умыслах. Мне уже об этом писали, но мне уже надоело спасать. Это неблагодарное дело", – заявила теледива. Также Дана Борисова добавила, что Татьяна Овсиенко не похожа на спившуюся женщину.

Как писали "Дни.ру", в кулуарах шепчутся, что Татьяна Овсиенко несчастлива в браке с возлюбленным. Поговаривают, что мужчина поднимает руку на знаменитость, спаивает ее и заставил продать машину и хочет завладеть ее недвижимостью.

Напомним, ранее свою точку зрения на ситуацию выразила клинический психолог Елена Перелыгина. Она считает, что друзьям и поклонникам пора вспомнить о Татьяне Овсиенко. По ее мнению, любимице миллионов нужна помощь. Доктор опасается, что артистка повторит трагическую судьбу Валентины Легкоступовой.

Отметим, что в свое время Дана Борисова признавалась, что была зависима от алкоголя и запрещенных препаратов. К счастью, после курса реабилитации звезде удалось выбраться из этого ада и вернуться к нормальной жизни. Ведущая пыталась спасти от тяги к спиртному певца Евгения Осина, но, к сожалению, ей это не удалось. Артист умер 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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