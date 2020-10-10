Как заработать более 100 тысяч рублей не выходя из дома

10.10.2020 | 16:39

Осень принесла вторую волну коронавируса. А за ней часть предприятий отправила некоторых сотрудников на удаленку. Все это существенно изменило рынок труда.

Согласно данным сервиса по трудоустройству Headhunter, работодатели стали чаще искать сотрудников из других городов, которые могут работать удаленно.

Заработная плата у работающих в офисе и удаленщиков отличается не сильно. Например, на сумму в 120 тысяч рублей в месяц могут претендовать формовщик колбасных изделий на столичном мясокомбинате, врач-рентгенолог на Кубани, HR-директор в Марий-Эл или финансовый директор в Новосибирске.

Столько же работодатели готовы платить руководителю отдела продаж, креативному директору, руководителю отдела трафика и редактору, но при удаленном формате труда.

Плотнику в Челябинске предлагают 144 тысячи рублей в месяц, зубной техник в Санкт-Петербурге и анестезиолог-реаниматолог в Новосибирске будут получать по 150-160 тысяч рублей. Ровно столько же получат маркетолог продукта и web-аналитик, но трудящиеся удаленно.

"В первую неделю октября впервые за коронавирусное время Москва вышла из отрицательной зоны по динамике вакансий, - заявили аналитики HeadHunter. - До этого столица оставалась единственным регионом, который еще ни разу не достигал показателя начала февраля 2020 года и уровня прошлого года по количеству вакансий. Сейчас он наконец достигнут. Уровень конкуренции за рабочее место умеренный - в среднем шесть активных резюме на одну вакансию (что соответствуют обычным показателям до эпидемии)".