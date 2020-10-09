«Сломанная» корова стала кумиром интернет-пользователей

В Сети набирают популярность фотографии, на которых запечатлены животные в необычных позах.
Первой забавный снимок выложила пользовательница Twitter с ником Marci.
В первых числах октября она опубликовала удивительные фотографии с сидящими коровами.
Снимки моментально стали вирусными и разошлись по другим соцсетям.
Оказалось, что многие люди даже и представить не могли, что коровы тоже могут сидеть.
Интернет-пользователи стали делиться своими снимками, на которых запечатлены другие животных в странных позах.
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