«Сломанная» корова стала кумиром интернет-пользователей

09.10.2020 | 10:47

В Сети набирают популярность фотографии, на которых запечатлены животные в необычных позах.

Первой забавный снимок выложила пользовательница Twitter с ником Marci.

В первых числах октября она опубликовала удивительные фотографии с сидящими коровами.

Снимки моментально стали вирусными и разошлись по другим соцсетям.

Оказалось, что многие люди даже и представить не могли, что коровы тоже могут сидеть.

Интернет-пользователи стали делиться своими снимками, на которых запечатлены другие животных в странных позах.