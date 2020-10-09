С 2021 года механизм оплаты больничных изменится по всей стране

09.10.2020 | 05:52

Механизм "прямых выплат" устроил всех. Переход на него начался восемь лет назад.

В 2020 году выплаты от ФСС минуя работодателя получали россияне в 77 субъектах страны. Плюсы от новой системы отметили все заинтересованные лица, а особенно - организации, которым не пришлось отвлекать от бизнеса собственные средства.

Сейчас механизм работает следующим образом. Поправившийся после болезни работник предоставляет работодателю все необходимые документы.

В организации не позднее пяти дней вносят их в единую систему вместе с расчетом суммы пособия в ФСС, а фонд не позднее чем через 10 дней переводит деньги работнику.

С 2021 года все работодатели без исключения будут обязаны перечислять страховые взносы в ФСС в полном объеме без уменьшения на сумму выплаченных пособий. Подобная мера застрахует работника от невыплаты полагающегося ему пособия, независимо от финансового положения работодателя.

Напрямую работникам будут начисляться пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 года и другие выплаты.