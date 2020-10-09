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«По заявлению»: в октябре россияне смогут получить по 10 000 рублей

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На деньги могут рассчитывать семьи с детьми, в которых средний доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов в регионе проживания.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 2-кратной величины прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала», - пояснили в Госдуме.

Еще одним важным условием получения выплаты является дата рождения или усыновления ребенка. Малыш должен появиться в семье не ранее 1 января 2018 года.

Пособие назначается сначала до одного года, затем пишется заявление и выплаты продолжаются до достижения ребенком возраста двух лет. Следующее заявление продляет выплату до трехлетия малыша.

В период пандемии порядок оформления пособия был изменен. Оно продлялось автоматически. Со 2 октября стал действовать прежний механизм оформления. Гражданам РФ снова придется писать заявление.

«Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет, портал gosuslugi.ru или в МФЦ. Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и еще 10 рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления. Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал», - добавили в пресс-службе.

Средний размер пособия составляет около 10 000 рублей. Он зависит от региона проживания заявителя и составляет сумму прожиточного минимума на ребенка.

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