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Переделанная Варнава становится все меньше похожей на себя

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Теледива Екатерина Варнава все меньше становится узнаваемой. Если сравнить лицо актрисы в начале ее творческого пути и сейчас, то можно подумать, что это разные люди.

Поклонники Екатерины Варнавы беспокоятся, что скоро перестанут узнавать любимую артистку. С начала карьеры в Comedy Woman ее внешность сильно изменилась. Звезда изменила цвет волос, цвет глаз и форму бровей. В Сети поговаривают, что звезда "ТНТ" даже делала пластическую операцию. Однако она опровергает эту информацию.

Варнава опубликовала новое фото в своем "Инстаграм". Подписчики в очередной раз разочаровались. Они не узнали актрису. Нос, глаза и губы теледивы выглядели совсем не как раньше.

"От настоящей Варнавы уже ничего не осталось", "Катя, что с губами?", "Зачем вы уродуете себя?" – написали фолловеры.

На снимке Екатерина предстала с наивным выражением лица, с пышными волосами и в модной клетчатой рубашке. Девушка стала похожа на подростка. Возможно, она прибегла к какому-то фильтру.

Недавно Екатерина Варнава сыграла в театральной постановке Александра Молочникова "Бульба. Пир". Стоит отметить, что Варнаве приписывают роман с Молочниковым. Официально эта информация не подтверждена, однако на красной дорожке "Кинотавра" пара появилась вместе.

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Источник — dni.ru
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