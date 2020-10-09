Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|23:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Не врачи: в Роспотребнадзоре назвали самую часто заражающуюся группу по COVID-19

Печать

Все лето мир твердил о том, что коронавирус почти побежден, и человечество на правильном пути. Однако с приходом осени планету захлестнула новая волна коварного заболевания. Снова поползли вверх графики новых случаев заражений и смертей. С обращением выступила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова назвала категорию граждан страны, чаще всего заболевавших COVID-19 в сентябре. Наибольшее число заразившихся среди сотрудников офисов. Это те, кто все лето был на дистанционном режиме работы и в отпусках, а теперь вернулся в привычный график, пишет "Российская газета".

При этом, по данным ведомства, учителя редко болеют новым вирусом, так как в школе строго соблюдаются меры безопасности и правила ношения индивидуальных защитных масок. Также в России не зарегистрировано ни одного случая, когда вирус передавался от учителя к ученику. Это говорит об эффективности соблюдения социальной дистанции, так как учитель всегда находится на расстоянии от учеников.

Если в одном классе заболеют несколько человек, весь класс нужно будет переводить на дистанционное обучение. При этом вся школа не должна уходить в дистант.

В России к настоящему моменту более ста школ ушли на дистанционное обучение. За сутки в стране зафиксировали 11 493 новых случая заражения коронавирусом. 191 человек скончался. 7054 человека вылечились.

Ранее сообщалось, что в Москве школы ушли на двухнедельные каникулы. Российская столица находится на первом месте среди российских городов по числу зараженных коронавирусом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте