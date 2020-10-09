Не врачи: в Роспотребнадзоре назвали самую часто заражающуюся группу по COVID-19

09.10.2020 | 22:27

Все лето мир твердил о том, что коронавирус почти побежден, и человечество на правильном пути. Однако с приходом осени планету захлестнула новая волна коварного заболевания. Снова поползли вверх графики новых случаев заражений и смертей. С обращением выступила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова назвала категорию граждан страны, чаще всего заболевавших COVID-19 в сентябре. Наибольшее число заразившихся среди сотрудников офисов. Это те, кто все лето был на дистанционном режиме работы и в отпусках, а теперь вернулся в привычный график, пишет "Российская газета".

При этом, по данным ведомства, учителя редко болеют новым вирусом, так как в школе строго соблюдаются меры безопасности и правила ношения индивидуальных защитных масок. Также в России не зарегистрировано ни одного случая, когда вирус передавался от учителя к ученику. Это говорит об эффективности соблюдения социальной дистанции, так как учитель всегда находится на расстоянии от учеников.

Если в одном классе заболеют несколько человек, весь класс нужно будет переводить на дистанционное обучение. При этом вся школа не должна уходить в дистант.

В России к настоящему моменту более ста школ ушли на дистанционное обучение. За сутки в стране зафиксировали 11 493 новых случая заражения коронавирусом. 191 человек скончался. 7054 человека вылечились.

Ранее сообщалось, что в Москве школы ушли на двухнедельные каникулы. Российская столица находится на первом месте среди российских городов по числу зараженных коронавирусом.