Найдена расписка Валентины Легкоступовой об отчуждении квартиры

09.10.2020 | 15:17

Дело Валентины Легкоступовой становится все более запутанным. Родные известной артистки нашли потенциальное орудие убийства, а адвокат — предположительный мотив, сообщает телеграм-канал Mash.

Родные артистки до сих пор не могут поверить в случайную смерть Легкоступовой. Им кажется странным, что певица могла упасть в тесной ванной.

Недавно даже был проведен эксперимент. Он показал, что сделать это очень сложно из-за скромной площади помещения.

При обыске на протокольные снимки попала завернутая в полотенце гантель. То же полотенце есть на фотографии, сделанной самой Легкоступовой. На нем нашли следы крови. Предметы находятся на экспертизе.

Одним из мотивов убийства адвокат умершей Сергей Жорин считает квартирный вопрос. "При обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас ее изучает следствие. К сожалению, пока неизвестно, кому Легкоступова хотела отдать жилье", - сообщил адвокат.

Ранее им были опубликованы результаты экспертизы тела артистки. На Валентине Легкоступовой буквально не было живого места. Врачи обнаружили "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей (около 80 процентов), гематомы теменной области справа, гематомы туловища и конечностей".

Супруг Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов утверждает, будто жена просто поскользнулась в ванной, а когда он предложил вызвать скорую, она якобы отказалась.