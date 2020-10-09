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Круг сузился: новая версия произошедшего с дочерью Конкина

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После похорон Софии Владимир Конкин сбился с ног, работая с юристами и пытаясь добиться истинных причин произошедшего. Под подозрением оказался любовник девушки.

Актер Владимир Конкин хочет, чтобы его допросили по делу о смерти дочери Софии как потерпевшего. Он может рассказать много ценной информации. Девушка утонула в бассейне фитнес-центра при весьма загадочных обстоятельствах.

Отец уверен, что это было покушение, и его дочь не могла вот так просто взять и утонуть. В связи с этим Конкин написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Актер подозревает нескольких человек в причастности к смерти 32-летней Софии.

В своем письме Конкин просит тщательно расследовать трагедию, а также обещает предоставить важную информацию. Также он хочет переквалифицировать дело. Сейчас оно проходит по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Владимир Конкин настаивает на другой – "Убийство".

Среди тех, кого подозревает актер, любовник Софии – Михаил Серов. Но тот отрицает свою причастность и считает, что она могла быть пьяна.

Когда случилась беда, сотрудники фитнес-центра достали Софию со дна бассейна и пытались откачать ее. Они рассказали, что девушку рвало красным вином.

По странному стечению обстоятельств в тот день камеры видеонаблюдения в бассейне не работали, поэтому никто точно не может сказать, что же произошло в злополучный момент.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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