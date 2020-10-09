Госдума освободила новый бизнес от налогов

09.10.2020 | 05:51

Принят закон об освобождении нового малого бизнеса от налогов в 2020 году.

В Государственной думе РФ восстановили справедливость. В третьем чтении принят новый закон, который расширил перечень малых и средних предприятий (МСП), претендующих на освобождение от ряда налогов в связи с пандемией коронавируса.

В документе сказано, что у организаций, которые были созданы в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, будут списаны налоги.

Сейчас льготные условия действуют в отношении предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики, которые включены в список на основании налоговой отчетности за 2018 год.

Новые субъекты МСП не сдавали отчетность за 2018 год, а именно на ее основании определяли, кто имеет право на списание налогов, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По словам парламентария, теперь это упущение исправлено.