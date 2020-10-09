Дума сосредоточится на обсуждении бюджета: чего ждать россиянам?

09.10.2020 | 14:18

На следующей неделе большинство комитетов нижней палаты парламента сосредоточится на рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Срок представления отзывов, замечаний и заключений на проект трехлетнего бюджета истекает 15 октября. На следующей неделе комитеты Госдумы сосредоточатся на обсуждении внесенных в нижнюю палату документов, рассказал спикер Вячеслав Володин.

Парламентарии рассмотрят все разделы и госпрограммы. В обсуждении будут участвовать представители профильных министерств, Счетной палаты, Центробанка, а также эксперты.

В среду, 14 октября, на Охотном Ряду пройдет заседание Трехсторонней комиссии. В ее состав входят депутаты, сенаторы и представители правительства. Вместе они рассмотрят вопросы межбюджетных трансфертов и поддержки региональных бюджетов.

На следующий день пройдет заседание профильного думского комитета по бюджету и налогам. Запланировано участие глав Минфина, Минэкономразвития, Центробанка и Счетной палаты. Будут рассмотрены основные параметры проекта трехлетнего бюджета. Затем каждая госпрограмма будет рассматриваться отдельно.

"Мы договорились с правительством, что министры будут лично представлять государственные программы по своему профилю, разъяснять, насколько обоснованны те или иные расходы, каких результатов планируется достигнуть", – рассказал Вячеслав Володин.

Помимо проекта трехлетнего бюджета, парламентарии рассмотрят распределение ассигнований по федеральным адресным инвестиционным программам. Это важный механизм парламентского контроля, который дает понимание, на что и в какие регионы идут средства, как они расходуются, отметил спикер.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.

"Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь - финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшие десятилетие до 2030 года", - заявил Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию он предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. По его словам, тогда были поставлены конкретные задачи по развитию образования, а также здравоохранения, в том числе его первичного звена.