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«Зубов нет»: Юлия Высоцкая высказала претензии владельцам домашних животных

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Юлия Высоцкая любит активный образ жизни. Она часто гуляет по лесу, занимается скандинавской ходьбой. Актриса может пройти в день до 18 километров. Омрачают такие прогулки лишь встречи с животными.

Актриса живет в Подмосковье и имеет возможность регулярно наслаждаться свежим воздухом. Уже много лет она практикует пробежки по лесу. Юлия Высоцкая часто гуляет вместе с супругом, 83-летним режиссером Андреем Кончаловским. Однако такие прогулки омрачают безответственные хозяева собак.

Юлия Высоцкая осудила владельцев животных, выгуливающих питомцев без поводка. 47-летняя актриса часто видит, что хозяева отпускают своих собак погулять. Звезде это не нравится, хотя она сама является владелицей двух псов. Ей страшно встречаться с незнакомыми огромными собаками. Однажды ей довелось увидеть в лесу даже лося и кабана. Но к ним претензий нет, в отличие от домашних животных. Тему актриса подняла в своем микроблоге на YouTube.

"Я хожу с палками очень регулярно. И практически через раз я встречаю очень крупных собак, которые без поводка находятся со своим хозяином. И, как правило, меня все утешают: она добрая, она не кусается. Можно еще крикнуть, что у нее зубов нет", – отметила Высоцкая.

Напомним, первую половину сентября актриса вместе с мужем и сыном Петром провели в Италии. Там проходил Венецианский кинофестиваль. Картина Кончаловского "Дорогие товарищи" о восстании рабочих завода в Новочеркасске получила специальный приз жюри европейского фестиваля.

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Источник — dni.ru
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