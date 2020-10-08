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Введение карантина прогнозируют уже в октябре: «еще жестче, чем весной»

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Эксперты считают, что 19 октября во многих регионах страны будут введены серьезные ограничительные меры, сообщает PRIMPRESS.

Источники агентства указывают, что это произойдет в том случае, если заболеваемость коронавирусом не уменьшится. В среду, 7 октября, было зафиксировано 11 115 случаев инфицирования. Статистика продолжает удручать.

В столице новые ограничительные меры могут быть введены уже с 19 октября, когда школьники выйдут с двухнедельных каникул. Как только это произойдет в столице, многие регионы по примеру введут подобные меры.

Специалисты отмечают, что карантин, если такое решение будет принято, окажется значительно жестче, чем это было весной.

«Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами», – отметил один из источников. Другие собеседники говорят о возможном закрытии движения между регионами.

Журналисты отметили, что косвенно о предстоящих ограничениях сказал и президент РФ Владимир Путин. Во время онлайн-встречи с учителями глава государства заявил о продлении упрощенного порядка оформления выплат и пособий, который был введен в пандемию.

«А что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, какая ситуация в некоторых регионах сегодня. Известные ограничения и сейчас действуют. Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса […] нужно продлить», – сообщил Путин.

Эксперты-вирусологи поделились своим мнением с порталом URA.RU. Они считают, что новые ограничения из-за коронавируса власти Москвы введут еще раньше - в районе 12—14 октября. Речь идет о возвращении к дистанционному образованию, новых запретах для предприятий общепита.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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