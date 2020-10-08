Слава жестко высказалась из-за оставившего любимую ради «Холостяка» Тимати

08.10.2020 | 17:13

Исполнительница прокомментировала расставание рэпера Тимати с Анастасией Решетовой. Звезда считает, что музыкант сделал это ради пиара.

Певица Слава резко высказалась в адрес коллеги в своем инстаграм-аккаунте. "Вот вам мое честное мнение по поводу недавних событий в шоу-бизе. А самое обидное, что вся эта придуманная шняга работает", – заявила знаменитость.

"Тимати расстался с Решетовой из-за "Холостяка"? Как *** этот *** (надоело это вранье. – Прим. ред.). Дурят простым людям головы. Один детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома. Третьи расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума", – взорвалась певица Слава. Она недоумевает: неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не "лживым пиаром"?

Пользователи соцсети тоже высказали свое мнение на этот счет. "А мне кажется, все это понимают", "Тимати стал нерентабельным, вот решил хайпануть", "Все точно сказано, ниже плинтуса опускаются некоторые наши звезды", – поделились фолловеры.

Ранее журналисты выяснили личность нового главного героя известного брачного шоу "Холостяк" на ТНТ. Премьера состоится весной 2021 года. На сей раз милые дамы будут покорять сердце рэпера Тимати.

Как писали "Дни.ру", месяц назад о расставании с артистом сообщила его возлюбленная, модель Анастасия Решетова. Год назад она родила ему сына Ратмира. Казалось, что свадьба не за горами, но не тут-то было. Ходят слухи, что к расставанию приложила руки мать рэпера Тимати, которой не нравилась его избранница. Однако сама светская львица призналась, что они с музыкантом просто не пережили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.