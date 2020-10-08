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Скрытые траты и опасности ипотеки с господдержкой

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В России продолжается бум на первичном рынке недвижимости. Практически все эксперты связывают его с подешевевшей ипотекой.

Спрос на новостройки иногда превышает количество предложений. Это вызвало рост стоимости квадратного метра. За дорожающими новостройками стали поднимать цены и продавцы недвижимости на вторичном рынке.

Государственная программа льготного кредитования дала свои плоды. Населению предложено множество вариантов в десятках финансовых учреждений. Сотни тысяч россиян устремились в банки, чтобы взять выгодный, как им кажется, кредит.

Ипотека на новостройки, сельская ипотека, ипотека с господдержкой - каждая программа отличается не только процентными ставками, но и условиями кредитования. Люди, которые решили ввязаться в ипотеку, порой даже не читают кредитный договор. Низкая ставка и такая долгожданная квартира в новостройке опьяняют счастливых россиян.

Многие эксперты предупреждают, перед тем, как вы поставите подпись под кредитным договором, внимательно изучите документ. Некоторые программы с низкой процентной ставкой действуют ограниченный период времени. Как только государство перестанет платить банкам, финансовые учреждения тут же отменят льготную ставку и придется платить по полной. Это одна из основных опасностей льготной ипотеки.

Отмечают специалисты и скрытые траты, о которых россияне узнают уже будучи втянутыми в процесс кредитования. Страховка жизни, страховка квартиры, оценка недвижимости, оформление обязательства у нотариуса, если в сделке задействован материнский капитал. Порой человеку в первый год кредитования приходится еще дополнительно выкладывать от 50 тысяч рублей.

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